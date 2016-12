Schottel Wismar : Schiffsantriebe für die ganze Welt

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Gut 118 Meter lang, 20 Meter breit, mit einem Tiefgang von 6,60 Meter sowie einem schwarz-weiß-roten Anstrich und schwarz-rot-goldener Bauchbinde versehen ist das FS „Sonne“ ein echter Hingucker auf den sieben Weltmeeren. Doch ohne den richtigen Antrieb würde das erst 2014 von Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rostock getaufte Forschungsschiff des Bundes nur schaukelnderweise vor sich hin dümpeln. Deshalb sorgen unter anderem zwei Ruderpropeller sowie ein Pumpjet-Spezialantrieb aus der Wismarer Niederlassung der Schottel-Gruppe für den richtigen Schub.

„Bei uns in Wismar bauen wir alle nur vorstellbaren Schiffsantriebe“, sagt Bernd Schnorr. Weltmarktführer sei das Unternehmen sogar bei der Ausrüstung von Schleppern mit mächtigen Schiffsantrieben. „Weltweit gibt es jede Menge Häfen, in denen diese Riesenbiester von Schleppern bugsiert werden, die mit Schottel-Antrieben ausgerüstet sind“, so der Niederlassungsleiter weiter. Und meint mit „Riesenbiestern“ u. a. echte Megaschiffe wie Containerriesen, die mit bis zu 4000 Containern an Bord unterwegs sind. Mit einer Leistung von bis zu 6000 Kilowatt, also umgerechnet 8157 Pferdestärken, treiben die Antriebe aus Wismar Schiffe aus aller Welt an.

Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. „Wir sind ein internationales Unternehmen. 90 Prozent unserer Antriebe gehen in den Export“, sagt Bernd Schnorr. Hauptabnehmer sind Kunden in China und den USA. Aber auch in Korea, Singapur oder der Türkei vertraut man auf Qualitätsantriebe aus Wismar.

In den riesigen Produktionshallen werden gleich mehrere Schiffsantriebe parallel gebaut oder aber wieder instandgesetzt. Und auch bei den Werkzeugen hört die Reihe der Superlative nicht auf. Auf einer überdimensionalen Drehmaschine können die Wismarer Antriebswellen von einer Länge bis zu 19 Metern und einem Gewicht von circa 22 Tonnen bearbeiten. Verbaut werden können sogar Wellen von einem Gewicht bis zu 30 Tonnen und 23 Metern Länge. Die auf die Wellen montierten Propeller kommen von verschiedenen Zulieferern. Die Propeller können im Durchmesser bis zu fünf Metern messen, bestehen komplett aus Bronze und bringen allein bei einem einzigen Antrieb schon mal bis zu vier Tonnen auf die Waage.

Durchschnittlich sechs bis acht Monate vergehen vom Auftragseingang bis zur Auslieferung der unterschiedlichen Schiffsantriebe bei den Kunden. Eingesetzt werden diese in der Binnenschifffahrt, Fluss- und Küstenschifffahrt, Fähren, Yachten, hafen- und seegehenden Schleppern, Seeschifffahrt, Offshore-Anlagen und militärischen Anwendungen.





von Holger Glaner

erstellt am 19.Dez.2016 | 12:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen