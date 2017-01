Klosterverein vs. Stadt Rehna : Neuer Streit um das Glashaus

1 von 1 1 von 1

Zerreißprobe in Rehna: Die Stadt und der Klosterverein Rehna befinden sich erneut im Streit. Auslöser ist eine Beschwerde der beiden Vorstandsmitglieder des Klostervereins Eva Doßmann und Burkhard Schmidt gegenüber Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg und dem Amt Rehna beim Landkreis Nordwestmecklenburg.

Stein des Anstoßes ist eine seit 2012 geplante gläserne Eingangshalle für das Kloster in Rehna. Der Bau könnte als neues Eingangsportal fungieren, um dem gestiegenen Besucherstrom – 23000 Gäste in 2015 – gerecht zu werden. Die Stadt Rehna steht grundsätzlich hinter dem Vorhaben.

Da aus Sicht der Kommune baurechtliche als auch privatrechtliche Fragen ungeklärt sind, verabschiedet das Gremium Anfang Dezember einen 7-Punkte-Plan, der die Umsetzung des Vorhabens juristisch unanfechtbar machen soll.

Der Klosterverein sieht diese Auflagen allerdings als Verhinderungstaktik. Er beharrt dabei auf die Schließung des öffentlichen Weges vom Amtsgebäude zur Kloster- und Stadtinformation, um sein Konzept durchzusetzen.

Die Stadt sprach sich Anfang Dezember gegen eine Schließung des Weges aus (wir berichteten). Ebenso wird eine direkte Anbindung des Glasportals an ein Nachbargebäude aus Gründen des Brandschutzes und fehlender Zustimmung des Gebäudeeigentümers kritisch gesehen.

Da u.a. der von Rehna vorgeschlagene Kompromissvorschlag – öffentlichen Weg erhalten – beim Klosterverein abgelehnt wird, wendet sich dieser Mitte Dezember an die Untere Rechtsaufsichtsbehörde und bezichtigt die Stadt der Lüge. Darüber hinaus wird Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg im Schreiben vorgeworfen, „die Stadtvertreter bewusst falsch und lückenhaft“ über das Projekt zu informieren. Schmidt und Doßmann pochen dabei auf die vom Kreis positiv bescheinigte Bauvoranfrage, die das Projekt Glasbau grundsätzlich für realisierbar einstuft, aber sämtliche Genehmigungsfragen nicht berücksichtigt.

Nun verlangt die Kommunalaufsicht Antworten von der Stadtvertretung. Die beriet sich jetzt zum Sachverhalt. Bürgermeister Hans Jochen Oldenburg: „Niemand hat mit dem Klosterverein ein Problem. Wir sind froh über das Engagement der Mitglieder. Wir wissen, was sie für die Stadt leisten. Dass es hier und da ,Reibereien‘ gibt, das ist normal und steht in Abhängigkeit von einzelnen Menschen und ihren Interessen.“ Der Brief an die Kommunalaufsicht sei jedenfalls nicht der richtige Weg. Oldenburg: „Wir dürfen uns nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen.“ Er verweist auf einen Schriftverkehr mit dem Verein, der die Vorwürfe widerlegen soll. Entsprechende Papiere würden der Kommunalaufsicht zugearbeitet.

Hans Martin Buschhart, Leitender Verwaltungsbeamter Rehna: „Im September 2016 wurde auf alle baurechtlichen notwendigen Sachverhalte, die für ein Baugenehmigungsverfahren relevant sind, schriftlich hingewiesen.“ Dabei handelt es sich laut Amt inhaltlich um den im Dezember 2016 von der Stadt verabschiedeten 7-Punkte-Plan.

Auch der Landkreis Nordwestmecklenburg bestätigte gestern die positiv beschiedene Bauvoranfrage des Vereins. „Dabei handelt es sich um Planungsrecht, ob solch ein Bau überhaupt in die städtebaulichen Planungen hineinpassen würde“, so Petra Rappen als Sprecherin des Kreises. Sämtliche bauspezifischen Angelegenheiten würden erst mit dem Bauantrag beleuchtet.

Ob ein Einlenken der Initiatoren das Zukunftsprojekt am Kloster retten kann, bleibt fraglich. Mitte Januar entscheidet die Leader Aktionsgruppe „Mecklenburger Schaalseeregion“ über die Verteilung der Fördermittel aus dem EU-Topf. Der Glasbau steht hier mit rund 300000 Euro an vorderster Stelle.

Volker Bohlmann

von Volker Bohlmann

erstellt am 10.Jan.2017 | 05:00 Uhr