Bilder von Lilian Brehmer : Künstlerin gibt Einblicke in ihre Atelier-Galerie

Sie kam mit dem Flüchtlingstreck aus Ostpreußen nach Mecklenburg, ging in Rehna zur Schule, wurde Medizinstudentin und über Umwege Künstlerin. Die Rede ist von Lilian Brehmer. Sie lebt und arbeitet in einer ehemaligen Molkerei und lädt an diesem Wochenende jeweils von 11 bis 19 Uhr zu einem Besuch in ihre Atelier-Galerie nach Hanshagen ein. Dort können Besucher mit ihr über Kunst und Kunstwerke sprechen, zumal es davon einige zu sehen gibt. So präsentiert Lilian Brehmer Ölbilder, Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen sowie Briefkarten und Drucke.

Erst über Umwege war die heute 79-Jährige zu DDR-Zeiten zur Kunst gelangt. Nachdem ihr eine Ausbildung an der Fachschule für angewandte Kunst verwehrt wurde, nahm sie nach einem nachgeholten Abitur ein Medizinstudium in Rostock auf. Später schloss sie ein Fernstudium der Volkswirtschaft ab und wurde Leiterin der ökonomischen Abteilung der Schweriner Volkszeitung.

Aufgrund einer Krankheit musste sie eine berufliche Pause einlegen und fand damals zurück zu ihrer Leidenschaft: der Malerei. „Schließlich machte ich mich 1979 selbstständig“, erinnert sich Lilian Brehmer. Diesem Schritt vorausgegangen war unter anderem der Besuch der Spezialschule für Malerei und Grafik in Schwerin.

Bis heute zieht es Lilian Brehmer an die Staffelei. Demnächst könnte sie sich aber des Öfteren an ihre Schreibmaschine setzen. Denn das Buch „Flucht, Vertreibung, Neuanfang“ – eine Sammlung von Berichten unserer Leser – hat auch bei Lilian Brehmer den Wunsch geweckt, erlebte Geschichte für die Nachwelt zu erhalten.

von Michael Schmidt

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr

