Grevesmühlen : Junges Mädchen vermisst

Die Polizei in Grevesmühlen ist auf der Suche nach Candy Neumann. Die 14-Jährige gilt seit Dienstagabend, 6. Februar als vermisst und wurde letztmalig in Grevesmühlen gesehen. „Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sie sich in anderen Ortschaften aufhält“, teilt die Polizei mit. Da die Suche bislang erfolglos war, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Candy Neumann ist zirka 1,60 Meter groß, schlank mit einem übergroßen schwarz-weiß karierter Schal gekleidet. Des Weiteren trägt sie eine blaue Fleece-Jacke und rosafarbene Jacke.

Hinweise über den über den Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Grevesmühlen unter Tel. 03881/7200, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

von Volker Bohlmann

erstellt am 08.Feb.2017 | 11:13 Uhr

