Gadebusch : Feuer im Gartenparadies

Der Traum von einem kleinen Stückchen Glück im Grünen ist in Gadebusch jäh zerstört worden. Denn durch ein Feuer wurde ein massiv errichtetes Gartenhaus stark in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitzeentwicklung riss das Mauerwerk des Gebäudes, das Dach stürzte teilweise ein. Der Großteil des Inventars ist zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

„Es ist schrecklich, alles ist vernichtet. All die vielen Andenken. Das kann ich meiner Frau gar nicht sagen. Das wird sie nicht verkraften“, sagt der Gartenbesitzer. Noch am Donnerstag war er am späten Nachmittag in seinem Garten, schaute nach dem Rechten. Keine 24 Stunden später steht er nun am Gartentor mit Polizeibeamten, die ein Absperrband mit der Aufschrift „Polizeiabsperrung“ befestigen.

Vor rund zwei Jahren hatte das Ehepaar den Garten erworben und jede Menge Zeit und viel Liebe in dieses Anwesen gesteckt. Das Gartenhaus war mit Keller, Kamin, Ofen und Schlafmöglichkeit topp ausgestattet. Hier ließ es sich aushalten – auch dank eines Swimmingpools auf der Parzelle. Wie es jetzt weiter gehen solle, wisse der Gartenbesitzer nicht.

Der Brand in der Gartenanlage Am Wasserwerk war gestern früh von Autofahrern, die auf der Umgehungsstraße unterwegs waren, bemerkt worden. Meterhohe Flammen schlugen aus dem Gebäude.

Als die Feuerwehr die Kleingartenanlage erreichte, versperrte zunächst eine Schranke die Weiterfahrt. Anschließend kamen die 19 Einsatzkräfte nur langsam mit ihren Löschfahrzeugen zum Brandort, da die Zufahrten zu schmal für die Fahrzeuge waren. „Links und rechts neben den Fahrzeugen waren vielleicht noch zehn Zentimeter Platz. Wir brauchten Einweiser, um überhaupt vorwärts zu kommen“, sagt Wehrführer Sebastian Otto. Problematisch sei zudem die Löschwasserversorgung gewesen. „Die 3200 Liter, die wir an Bord von zwei Löschfahrzeugen hatten, waren bei diesem Feuer wie ein Tropfen auf den heißen Stein. In dem Gebäude herrschten laut Wärmebildkamera Temperaturen von 500 Grad“, so Otto. Nach seinen Angaben wurden bei diesem Einsatz sämtliche Atemluftflaschen inklusive Reserven aufgebracht. Zudem habe man einen Pendelverkehr einrichten müssen, damit weiteres Löschwasser herangefahren werden konnte.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Sachdienliche Hinweise zum Brand nehmen die Polizei in Gadebusch unter der Telefonnummer 03886/ 7220 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.





von Michael Schmidt

erstellt am 17.Dez.2016 | 05:00 Uhr

