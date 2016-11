Neuhof bei Neukloster : Ein neuer Fall von Geflügelpest

1 von 1 Foto: Holger Glaner 1 von 1

Die Geflügelpest hat in Nordwestmecklenburg erneut zugeschlagen. In Neuhof, einem Ortsteil von Neukloster, wurde heute in einem Hausgeflügel-Bestand der Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest vom Subtyp H5 festgestellt. Um diesen Ausbruchsbestand wurde vom Veterinäramt des Landkreises ein Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von mindestens zehn Kilometern festgelegt.

Tierhalter in den betroffenen Gebieten müssen nun wieder eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen umsetzen. Im Sperrgebiet gehören dazu u.a.: Tierhalter haben der zuständigen Behörde die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart anzuzeigen. Geflügelhaltungen dürfen nur mit gereinigtem und desinfiziertem Schuhwerk betreten bzw. verlassen werden, anderenfalls ist separates Schuhzeug zu verwenden. Die Tierhalter sind gut beraten, sich an die Vorschriften zu halten. Denn das Nichteinhalten der Anordnungen stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einem Bußgeld bis zu 30 000 Euro geahndet werden.

Der volle Wortlaut der Tierseuchenbehördlichen Allgemeinverfügung Nr. 9 zur Bekämpfung der Geflügelpest ist abrufbar im Internet unter www.nordwestmecklenburg.de.



von Holger Glaner

erstellt am 30.Nov.2016 | 21:00 Uhr