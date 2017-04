Dorfmeisterschaft : Zernin lässt die Kellen schwingen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Sport bis in den späten Abend gab es am verganenen Sonnabend in Zernin. Anlass war die mittlerweile 31. Dorfmeisterschaft im Tischtennis, die die Sektion Tischtennis des LSV Zernin 1922 ausgerichtet hat. „Insgesamt hatten wir 21 Teilnehmer“, berichtet Sektionsleiter Frank Dressler. Die Kämpfe seien sehr interessant und hochwertig gewesen. Die Sieger wurden in den Kategorien Männer sowie Frauen im Einzelturnier ermittelt. „Vor allem die Endkämpfe waren sehr hochwertig“, sagt Frank Dressler.

Bei den Frauen belegte Jeannine Steiner-Urgast den ersten Platz, gefolgt von Edda Thalis und Nadine Nowak auf dem zweiten beziehungsweise dritten Rang. Bei den Männern siegte Matthias Fahning. Gerd Ahrens sicherte sich den zweiten Platz, Horst Nowak den dritten. Die Erstplatzierten teilen sich den Wanderpokal, der 1987 von dem Zerniner Siegfried Ahrens selbst angefertigt wurde. Seit den 25. Dorfmeisterschaften 2011 wird der Pokal jedes Jahr weitergegeben.

Darüber hinaus wurden auch Ehrenpokale an die jüngste Teilnehmerin (Nadine Nowak mit 31 Jahren) und den ältesten Mitspieler (Horst Nowak mit 76 Jahren).

Ermittelt wurde auch, wer in der 31-jährigen Geschichte der Dorfmeisterschaft die erfolgreichsten Spieler waren. Hier sicherten sich Edda Thalis und Horst Nowak mit jeweils 37 Gesamtpunkten die Spitze.

Zum großen Turnier kamen am Sonnabend aber nicht nur erfahrene Spieler, sondern auch der Nachwuchs. Einige Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren hätten sich schonmal im Umgang mit der Kelle versucht, erzählt Frank Dressler.

Den Tag ließen die Turnierteilnehmer beim gemeinsamen Anstoßen auf die Sieger ausklingen.

von Christina Milbrandt

erstellt am 24.Apr.2017 | 21:00 Uhr