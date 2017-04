Arbeitseinsatz : Tarnower putzen ihr Dorf heraus

vergrößern 1 von 2 1 von 2

In Tarnow hieß es am Sonnabendvormittag Ärmel hochkrempeln und beim Frühjahrsputz mit anpacken. Zum ersten Mal seit vier Jahren rückten die Dorfbewohner aus, um gemeinsam anzupacken. Etwa 30 Freiwillige fanden sich ein, um an verschiedenen Einsatzstellen wie dem Sportplatz, an der Kirche, an der Bushaltestelle bei der Feuerwehr oder an diversen Gehwegen und Straßenrändern Dreck und Unrat zu Leibe zu rücken.

Mit dabei war auch Tassilo Degdau, der dem Sockel der Gedenktafel vor der Antik-Mühle einen frischen Anstrich verpasste. „Für mich ist es selbstverständlich, hier mitzumachen. Wir machen das ja nicht nur für andere, sondern auch für uns, damit das Dorf wieder gut aussieht“, sagte er. Auch Feuerwehrmitglied Marc Stübe musste nicht lange gebeten werden. Immer wenn so etwas anstehe, sei er dabei. In dieser Hinsicht engagiert sich Stübe gleich doppelt: Da er auch in der Karcheezer Wehr aktiv sei, würde er da auch bei solchen Arbeitseinsätzen mitmachen.

Organisiert wurde der Arbeitseinsatz vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Tarnow.

Christina Milbrandt

23.Apr.2017