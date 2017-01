Bützow/Schwaan : Tannenbäume in Flammen

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Das Weihnachtsfest liegt nun schon eine Weile zurück. Allmählich nehmen viele Familien wieder den festlichen Schmuck aus den Fenstern, auch in den Vorgärten wird es ohne Lichterketten wieder dunkler. Auch die Entsorgung der Tannenbäume steht an. Vielerorts kümmern sich darum die Feuerwehren. Sie sammeln die ausgedienten Christbäume und beenden das Fest mit einem gemütlichen Feuer. Oft entsteht daraus bei Glühwein und Punsch ein regelrechter Dorffest-Charakter.

Den feurigen Auftakt macht am Sonnabend Tarnow. Ab 9.30 Uhr sammeln die Kameraden die Tannenbäume im Ort ein. Ab 14 Uhr werden diese dann entfacht und am Gerätehaus wird es wohlig warm.

Gleich fünf Feuer werden um 17 Uhr entzündet. In Bützow lädt die Freiwillige Feuerwehr „Fritz Reuter“ Bützow zum traditionellen Dannenboomfüer neben dem Parkplatz an der Bleiche ein. Die Blauröcke werden einen Erbseneintopf aus der Feldküche und einen Neujahrspunsch anbieten. Und wer einen Tannenbaum zum Feuer mitbringt, bekommt ein „Löschwasser“ gratis.

Parallel wird es ab 17 Uhr auch am Gerätehaus der Bernitter Feuerwehr feurig.

Auch in der Schwaaner Region und in Schwaan selbst werden die ausgedienten Bäume in ein gemütliches Feuer „umgewandelt“. Ab 17 Uhr bittet die Schwaaner Wehr am Gerätehaus in der Rostocker Straße zum geselligen Beisammensein. Die Kameraden haben dafür bereits am Sonntag die Bäume eingesammelt. Wer seinen nicht rausgestellt hat, muss sich aber keine Sorgen machen. Denn das Bäumchen kann auch direkt vor Ort abgegeben werden. Dafür gibt es ein „Löschwasser“.

Ewas flüssiges zum Aufwärmen bekommen Besucher auch in Wiendorf, wenn sie einen Tannenbaum mitbringen. Am Gerätehaus wird um 17 Uhr das Feuer entfacht. Der Kulturverein der Gemeinde Wiendorf lädt alle Interessieten aus Wiendorf und den Nachbarorten herzlich ein.

Auch der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Kassow/Werle lädt zum Tannenbaumfeuer ein. Ab 17 Uhr werden die Tannenbäume am Gerätehaus den Abend erwärmen.

