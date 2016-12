20 Fragen : Sie träumt von einer Afrika-Reise

1 von 1 Foto: Renate Heinrich 1 von 1

Das Nähen ist ihre große Leidenschaft. Grit Korzitze ist in Bützow geboren und in Ludwigslust aufgewachsen. In Grabow erlernte sie den Beruf einer Kleidungsfacharbeiterin. Heute lebt die 45-Jährige mit ihrer Familie wieder in ihrer Geburtsstadt. In ihrer Freizeit geht Grit Korzitze gern ins Kino und unternimmt Spaziergänge mit ihrem Hund. Die dreifache Mutter ist darüber hinaus auch die Regionalvertreterin der Patchwork Gilde Deutschland für Mecklenburg-Vorpommern. SVZ-Redakteur Ralf Badenschier stellte ihr die 20 Fragen zum Wochenende.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Ich habe nicht nur einen Lieblingsplatz. Ich bin gern an der Warnow, an der Ostsee, im Garten, einfach überall dort, wo ich mich gerade wohl fühle.

Was würden Sie als Bürgermeister in Ihrem Wohnort sofort ändern?

Bützow für den Tourismus, für den Einzelhandel und für junge Familien noch attraktiver gestalten. Ich denke da vor allem daran, die verschiedenen touristischen Angebote noch besser zu vernetzen. Zum Beispiel die Warnowschifffahrt mit dem Kunsthaus, mit dem Museum und so weiter.

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

An meiner Nähmaschine. Das ist meine große Leidenschaft. Ab und an klöppel ich auch mal.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Als Kinder haben mein Bruder und ich Kaninchen aufgezogen. Im Herbst konnten wir die Tiere dann bei einer Sammelstelle abgegeben und bekamen dafür Geld.

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Für weiße Schlittschuhe. Zuvor hatten wir nur Schlittschuhe, die man an den Schuhen befestigt hat. In Ludwigslust im Park gab es kleine Teiche, auf denen sind wir dann gelaufen.

Was würden Sie gerne können?

Ich würde gerne perfekt Polnisch sprechen können. Ich habe ein Faible für das Land, mag die Menschen, die Mentalität. Väterlicherseits habe ich auch polnische Wurzeln, mütterlicherseits lettische.

Was stört Sie an anderen?

Unehrlichkeit und Ignoranz.

Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Da fällt mir gar nichts Spezielles ein. Ich lache gern und viel, manchmal auch über mich selbst.

Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Zu viel Schokolade gegessen.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Das sind ganz klar meine Eltern. Sie sind gesundheitlich nicht mehr ganz auf dem Posten. Trotzdem lassen sie sich nicht unterkriegen, geben nicht klein bei.

Welches Buch lesen Sie gerade?

„Mords Quilt“ von Manfred H. Krämer.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Keine spezielle. Mich interessieren alle aktuelle Informationen aus dem Norden.

Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Weder noch, sondern auf Patchworkausstellungen und Kreativmärkten. Ich schaue mir aber auch Boxen sehr gern live an.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Da gibt es einige. Aus der Politik würde ich gerne Gregor Gysi und aus der Schauspielerei Christian Kohlund kennenlernen. Und es gibt einige Künstlerinnen aus dem Bereich Patchwork und Quilten.

Wenn Sie selbst kochen: was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

Am liebsten koche ich deutsche Gerichte.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

Ich habe kein spezielles Lied.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Meine erste eigene Nähmaschine zum 16. Geburtstag. Die habe ich von meinen Eltern bekommen.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Eine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn oder eine Reise nach Afrika in den Krüger-Nationalpark, da wo man die ganzen Tiere direkt erleben kann.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit als Rentner?

Auf jeden Fall kreativ.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Lars Korzitze als Restaurator und Liebhaber von alten Gemäuern.





































von Ralf Badenschier

erstellt am 04.Dez.2016 | 15:00 Uhr

