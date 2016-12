Geschichten aus dem Schuhkarton : Schicksal in Theresienstadt

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Seit dem 1. Mai 1893 war die Weltausstellung in Chicago eröffnet. Täglich strömten Tausende aus aller Welt zum Jackson Park am Michigan Lake. 27 Millionen Besucher sind bis zur Schließung der Messe nach sechs Monaten gezählt worden. Darunter war der Klempnergeselle Max Engel aus Bützow, der vier Wochen für die einzigartige Leistungsschau der Industrialisierung geplant hatte. In der Halle von Westinghouse & Tesla fühlte er sich auf einen anderen Stern versetzt. Hier wurden der massenhafte Gebrauch elektrischer Energie und der Siegeszug des Wechselstroms demonstriert. Nicht mehr Dampfmaschinen, sondern Elektromotoren trieben Maschinen an.

Das erste mit Wechselstrom betriebene Riesenrad mit einer Höhe von 80 Metern und einem Umfang von 240 Metern überragte die Silhouette von Chicago und wurde das Wahrzeichen der Weltausstellung. 200 000 weiße Glühbirnen und riesige Suchscheinwerfer, eigens von Westinghouse & Tesla für das Spektakel fabriziert, beleuchteten während der Dunkelheit das ganze Messegelände. „Das glaubt mir in Bützow kein Mensch“, mag Max Engel bei sich gedacht haben. Eine echte Innovation der Weltausstellung war die Einrichtung des Vergnügungsparks Midway Plaisance unmittelbar am Riesenrad, der das Vorbild für alle dauerhaften Einrichtungen auf der Welt bis zum heutigen Tage werden sollte. An einer eineinhalb Kilometer langen Straße wechselten populäre Attraktionen, Restaurants und Bierhallen, ein Zirkus und Amüsierbetriebe mit einem türkischen Basar, Straßen von Kairo oder exotische Eingeborenen-Dörfer aus der Südsee.

Künstlerischer Höhepunkt war zweifellos das deutsche Dorf mit einem elektrisch beleuchteten Alpenpanorama. Die Besucher wurden mit Kuhglocken, Gebirgshörnern und Jodlern am Eingang empfangen, im inneren mit elektrischen Windmaschinen in Sturmhöhen versetzt und zu deutschen Speisen und deutschem Bier eingeladen. Für die in den Mittleren Westen Eingewanderten aus Bützow und Umgebung war es eine einzigartige Gelegenheit, alte Bekannte wiederzutreffen.

Wieder in der rückständigsten der deutschen Provinzen zurückgekehrt, hatte der „Amerikaner“ viel zu erzählen. Doch nur wenige seiner Mitbürger, wie Ratsbuchdrucker Carl Buhr, Buchhändler Samuel Berg oder Barometerfabrikant Heinrich Carl Kröplin, konnten sich einigermaßen Vorstellungen von dem machen, was wie eine Utopie klang. Und tatsächlich sollte es noch dreißig Jahre dauern, bis Überlandleitungen elektrischen Strom nach Bützow in das Umspannwerk einleiteten.

Doch bald hatte Max Engel der Alltag der kleinen Ackerbürgerstadt wieder eingeholt. Nun hieß es erst einmal alle Gedanken an Amerika über Bord zu werfen und dem schon 80-jährigen Vater Louis den verdienten Ruhestand zu gönnen. Nach einigen Formalitäten bei der großherzoglichen Regierung in Schwerin und der Ablegung des Bürgereids vor dem Magistrat der Stadt am 1. Dezember 1894 übernahm er als Hofklempnermeister die von seinem Vater 1832 gegründete Firma. Seinen Söhne Bruno und Friedrich Wilhelm schickte er Michaelis 1893 beziehungsweise Ostern 1896 auf die Realschule und erwartete nicht, dass sie eines Tages in seine Fußstapfen als Klempnermeister treten.

Den Schreck über den Brand des alten Hauses 1906 hatte die Familie bald überwunden. Der umtriebige Meister hatte in der Langen Straße in nur sechs Monaten eine Jugendstilvilla an gleicher Stelle erbauen lassen. Es war das erste Haus der Stadt mit fließendem Wasser, Spültoiletten und Heißwasserheizung, obwohl es noch keine zentrale Wasserversorgung gab. Ein Referenzobjekt für alle Villenbauer in der Wilhelmstraße und die Güter in der Umgebung.



Unerträgliches Leben nach Reichskristallnacht

Als 1916 die zentrale Wasserversorgung in Bützow ihren Lauf nahm, brummte das Geschäft. Max Engel wurde zu einem der vermögendsten Bürger der Stadt, ohne jedoch ein politisches Amt zu übernehmen. Aber es wurde langsam einsam um ihn. Seine Frau starb 1919, ihre Beisetzung war eine der letzten auf dem jüdischen Friedhof. Sein Sohn Bruno hatte sich als Bankkaufmann in Hamburg niedergelassen, sein Sohn Friedrich Wilhelm arbeitete als Assistenzarzt in Parchim. Die jüdische Gemeinde gab es nicht mehr. 1925 hatte der Meister die Firma und das Haus bereits an einen Herrn Deinert, einen Klempnermeister aus Ostfriesland, verkauft und sich als Rentner zur Ruhe gesetzt.

Nach vielem Drängen seines Sohnes Bruno, inzwischen promovierter Volkswirt, entschloss sich Max Engel (80), seinen Lebensabend in Berlin-Wilmersdorf zu verbringen. Trotz der massiven Judenhetze nach Hitlers Machtergreifung hatten Vater, Sohn und Schwiegertochter Johanna, viele schöne gemeinsame Jahre. Das Schlimmste blieb der Schwiegertochter erspart, als sie am 29. Oktober 1938 an einem Nervenleiden starb. Nach der Reichskristallnacht zehn Tage später wurde das Leben für die Juden unerträglich. Dr. Bruno Engel wurde zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie verpflichtet. Mit den Beschlüssen zur Endlösung der Judenfrage auf der Wannsee-Konferenz vom 20. Januar 1942 war auch das Schicksal von Max und Bruno Engel entschieden.

Sehr alte Juden und dekorierte Weltkriegsteilnehmer sollten in das Ghetto Theresienstadt deportiert werden. Mit Transport I/9 nr. 502 kam Max Engel (92) am 19. Juni 1942 in Theresienstadt an. Am 12. Juli 1942 bescheinigte der Lagerarzt den Tod des Staatenlosen jüdischer Nationalität. Mit Transport I/71 folgte Dr. Bruno Engel (56) am 4. Oktober 1942. Sein Todesdatum ist der Weitertransport in ein Vernichtungslager am 30. März 1943.

(Fortsetzung folgt)