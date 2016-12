Bützow : Sägen, hobeln, fräsen

1 von 1 Foto: Renate Heinrich 1 von 1

Sägen, hobeln und fräsen bestimmen zurzeit den Arbeitstag von Mirjam Löding in der Tischlerei Rossnagel in Bützow. Mirjam ist 19 Jahre alt, kommt aus Lüneburg und möchte einmal Innenarchitektur oder Städteplanung studieren. Aber bevor es soweit ist, erlernt sie den Beruf einer Tischlerin mit einem Abitur in der Tasche.

Auf die Tischlerei Rossnagel kam Mirjam durch das Internet. ,,Etwa drei Jahre wird meine Lehrzeit dauern“, sagt sie. Ihr Ausbilder, Holger Klaiber, bringt ihr derzeit Zinken und Schwalben bei – das muss ein Tischler zuerst können. Dann kommen Schlitze und Zapfen, diese Arbeiten sind wichtig, um zum Beispiel Bilderrahmen herstellen zu können. Aber auch für die Gesellenprüfung sind sie von größter Wichtigkeit. „Mirjam ist eine gute Schülerin“, sagt ihr Ausbilder. Sie begreife sehr schnell und kann das Erklärte zügig umsetzen. „Ich bin aber erst ganz am Anfang, muss mich auch an die verschiedenen Holzarten rantasten, mich mit ihnen vertraut machen und sie unter meinen Händen erspüren“, sagt Mirjam . „Es macht mir Spaß, das Tischlerhandwerk zu erlernen und mit den verschiedenen Techniken und Holzarten zu arbeiten.“

Mit den Kollegen in der Tischlerei verstehe sie sich prima. Die theoretische Ausbildung absolviert Mirjam Löding in Waren an der Müritz. Nach drei Wochen Theorie folgen acht Wochen Praxis im Ausbildungsbetrieb. Die Lehrer in der Berufsschule seien begeistert von den weiblichen Lehrlingen, denn sie haben neben den 16 Jungen erstmals zwei Mädchen in der Klasse.

Neben dem Berufsleben tastet sich Mirjam langsam auch an das Leben in der Region heran. „Kulturell ist für die Jugend in Bützow leider nicht so viel los. Ich war aber schon mal in Warnemünde, bin mit dem Zug dorthin gefahren. Und wenn ich ins Theater, ins Kino oder zur Disco will, dann nehme ich eben Bus oder Bahn“, sagt die 19-Jährige schmunzelnd.







