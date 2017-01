Konzert : Orgel erklingt wieder

1 von 1 Foto: Christina Milbrandt 1 von 1

In der Moisaller Dorfkirche herrschte am Freitagabend reger Andrang. Grund dafür war die Einweihung der frisch restaurierten Orgel. Der Orgelsachverständige für Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Drese, spielte verschiedene Melodien, unter anderem von Carl Friedrich Baumgarten. Vor dem Konzert nahm Drese das Instrument, das in den vergangenen vier Monaten von einer Rostocker Orgelbaufirma wieder instandgesetzt wurde, noch einmal genauer in Augenschein. Sein Fazit: „Die Orgel ist technisch in Ordnung, aber an den Prospektpfeifen müssen noch kleine Nachbesserungen vorgenommen werden.“ Im Anschluss an das Konzert gab es für die Besucher noch ein warmes Abendbrot.

von Christina Milbrandt

erstellt am 08.Jan.2017 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen