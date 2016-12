Bützow : Markt-Zufahrt vor Veränderung

1 von 1 Foto: Christian Jäger 1 von 1

„Am Ellernbruch“ wird sich an der Zufahrt zum Markt im kommenden Jahr einiges ändern. Darauf einigten sich zumindest die Mitglieder des Bauausschusses während ihrer jüngsten Sitzung. Der Ellernbruch und die Marktzufahrt sind Part des Maßnahmenprogramms der Stadtsanierung 2016/17, die der Ausschuss abgesegnet hat. Das letzte Wort zu den geplanten Maßnahmen haben aber die Stadtvertreter, die sich auf ihrer Sitzung am kommenden Montag mit dem Beschluss befassen.

Für die Gestaltung des Ellernbruchs an der Zufahrt zum Markt hat das Ingenieurbüro „Merkel Ingenieur Consult“ aus Schwaan Varianten erarbeitet. Dabei kommt insbesondere die Rolle der Bushaltestelle vor der Schule am Rathaus zum Tragen. Um allen aktuellen Vorschriften zu entsprechen und den Ein- beziehungsweise Ausstiegsbereich behinderten- und altengerecht zu gestalten, ergeben sich bauliche Notwendigkeiten. Der Gehweh auf der Rathaus-Seite muss verbreitert werden und der Einstiegsbereich eine Blindenspur bekommen. Zudem soll der Bordstein gesenkt werden.

All dies sei derzeit nicht gegeben, weswegen die Bushaltestelle laut des Vorsitzenden des Bauausschusses, Axel Ulrich, nicht den Anforderungen entspricht. Nicht nur für Schüler, auch für Rentner und Touristen sollen die baulichen Änderungen Erleichterungen beim Ein- und Aussteigen verschaffen.

Da auch der Gehweg gegenüber ermöglichen soll, dass beispielsweise ein Rollstuhl und ein Kinderwagen aneinander vorbei passen, wurde eine Breite von 1,90 Metern vorgeschlagen.

Daraus ergibt sich wiederum ein weiteres Problem. Die Gebäude können nicht weichen – also muss es die Straße tun. Besser gesagt die Parkplätze. Wenn die Straße weiterhin zweispurig bleiben soll, können die Parkplätze nicht mehr quer ausgerichtet sein. Die Fahrzeuge müssten längs der Straße parken. Das kostet Platz. Sieben Parkplätze müssten verschwinden, die andernorts kompensiert werden sollen. Auch die drei Kurzzeit-Parkplätze sollen von einer Quer- in eine Längsanordnung geändert werden. Wie Axel Ulrich erklärte, sollen insbesondere zu Stoßzeiten am Morgen und frühen Nachmittag in der Kirchenstraße temporäre Haltebereiche und Ersatzparkplätze geschaffen werden.

Damit würde auch feststehen, dass kein Platz für Straßenbegleitgrün ist. Für Bäume müssten Parkplätze weichen, da die Fläche einer Baumkrone des ausgewachsenen Baumes freigehalten werden muss. Die Ausschussmitglieder hätten gern etwas Grün in der Straße vorgefunden, berichtete Axel Ulrich. „Das wäre schön, ist aber nicht das Hauptziel der Maßnahmen.“ Dies sei die Befahrbarkeit und die Parkplatzsituation.

Die Mitglieder des Ausschusses waren sich in allen Fragen zum Gestaltungsplan einig, genau wie mit dem gesamten Maßnahmenprogramm der Stadtsanierung. Dass es im Ellernbruch Handlungsbedarf gebe, sei laut Axel Ulrich klar. „Man braucht da gar kein Tempo-30-Schild aufstellen. Wer sein Auto liebt, fährt sowieso nur 20.“

Die Finanzierung wird weitestgehend über Fördermittel gestemmt. Für genaue Zahlen sei es aber noch zu früh, da sich die Vorhaben noch in der frühen Planungsphase befinden. Es sind aber Mittel im Rahmen der Stadtsanierung eingestellt.

von Christina Milbrandt

erstellt am 08.Dez.2016 | 05:00 Uhr

