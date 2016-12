Mitmachen & Gewinnen : Heute anrufen für das „Feuerwerk der Turnkunst“

1 von 1 1 von 1

Sie sind Preisträger beim Internationalen Zirkusfestival von Monte Carlo oder des Cirque du Soleil in Kanada, sie sind Weltmeister, Olympiateilnehmer und weltweit erfolgreich agierende Turner, Artisten, Akrobaten und Comedians. Die Liste der Ensemble-Mitglieder des „Feuerwerk der Turnkunst“ liest sich wie das „Who is who“ der weltbesten Show- und Turnkünstler. Mit der Tournee 2017 präsentieren die „Feuerwerk“-Verantwortlichen wieder einmal international renommierte Darbietungen auf allerhöchstem Niveau. Am 5. Januar 2017 ab 19 Uhr steigt das Spektakel in der Rostocker Stadthalle. Heute verlost unsere Zeitung für das „Feuerwerk der Turnkunst“ viermal zwei Eintrittskarten. Rufen Sie heute an und nennen das Stichwort „Turnkunst“.

„Unsere Ensemble-Mitglieder kommen aus der ganzen Welt – z. B. aus Kanada, aus den nordischen Ländern, inzwischen aber auch aus Deutschland. Bisher waren China und Russland immer zuverlässige Quellen für und höchst beeindruckende Gruppen, Duos oder Einzelkünstler. Aber das hat sich in den letzten Jahren verändert“, sagt Regisseurin Heidi Aguilar. Um für die jeweils kommende Tournee geeignete Ensemble-Mitglieder zu finden, besucht sie regelmäßig große Festivals. Das Ergebnis ist am 5. Januar in Rostock zu erleben.

So läuft es Rufen Sie heute bis 24 Uhr an: 0137/82 600 99 11* Nennen Sie das angegebene Stichwort. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer an. Die Gewinner werden benachrichtigt. *0,50 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, ggf. abw. Preise aus dem Mobilfunknetz. Mitarbeiter beteiligter Firmen und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

