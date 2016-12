Bützow : Enttabuisieren und Kultur schaffen

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Dementiell Erkrankten und deren Angehörigen kulturelle Angebote zu schaffen, das hat sich die „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ auf die Fahnen geschrieben. Die Allianz will in der Region ein Netzwerk aus Bürgern, Vereinen, Gewerbe, Bildungseinrichtungen, Politik und Kommunalverwaltung bilden, um dieses Ziel zu erreichen. Als erster von vielen Schritten wurden nun zwei Schulungen durchgeführt, an der Künstler – darunter die Bützower „Holtz-Apteiker-Husband“ und Musiktherapeut Manfred Stein aus Zernin – und Helfer über Demenz aufgeklärt wurden und den Umgang mit Erkrankten lernten.

Neben der Kultur wollen die Projekt-Koordinatorinnen Caroline Kords und Elfriede Pilgrim auch den generellen Blick auf die Krankheit erweitern. Kords sprach gar von einer „Enttabuisierung“. Aus ihrem Alltag als Tagespflege-Leiterin weiß sie, dass viele Angehörige unter der Demenz eines zu Pflegenden leiden. „Wir erfahren immer wieder, dass einige pflegende Angehörige sich völlig der Pflege hingeben. Viele trauen sich gar nicht mehr ins Theater und leben völlig isoliert.“ Der Grund ist gar nicht nur die Betreuung als solche, sondern viel mehr der Umstand, dass ein Dementer in der Öffentlichkeit noch keine breite Akzeptanz erfährt, etwa wenn er laut wird oder sich bewegt. „Das erleben wir immer wieder. Und genau da wollen wir gegensteuern“, sagte Caroline Kords.

Um dafür zu sensibilisieren, sollen Veranstaltungen jeglicher kultureller Art geschaffen werden, die von Dementen und „Normalen“ besucht werden. „Die Menschen sollen einen Blick dafür bekommen, was um sie herum passiert“, so Kords. Statt zu gaffen und zu lästern, wenn der ältere Nachbar barfuß im Garten spaziert, solle lieber nachgefragt und Hilfe angeboten werden.

Nach Meinung des Netzwerkes eigne sich für die Sensibilisierung kaum etwas besser als die Kultur. So könnten nicht nur bestehende Veranstaltungen sich auch bekennend für Demente und deren Angehörige öffnen, es können auch Künstler gezielt für diese Zielgruppe ein Angebot schaffen. Dafür steht der Lokalen Allianz ein Budget von 10 000 Euro für zwei Jahre zur Verfügung. Davon sollen Künstler Honorar erhalten, davon werden aber auch alle Ausgaben für die Schulungen (Dozent, Fahrtkosten für Teilnehmer etc.) beglichen.

Im Januar will sich das Gena-Netzwerk (Gena: Gerontopsychatrisches Netzwerk für Angehörigenarbeit M-V), aus dem die Lokale Allianz entsprang, treffen und konkrete Planungen aufnehmen. Das Netzwerk stecke laut Kords noch in den Kinderschuhen, sei aber für viele Richtungen offen. Die Angebote sollen sich ersten Überlegungen nach auf den Mai (zur Diakonie-Woche für pflegende Angehörige) und auf September (um den Welt-Alzheimer-Tag) bündeln.

Aufgrund der Nachfrage von Künstlern und Ehrenamtlern soll 2017 auch ein neuer Kurs stattfinden.

Künstler, dementiell Erkrankte sowie deren Angehörige oder einfach an den Angeboten Interessierte können sich telefonisch unter 03843/75 55 04 20, per Mail an Pflegestuetzpunkt-Guestrow@lkros.de oder persönlich an den Pflegestützpunkt Güstrow, Hageböcker Straße 19, wenden.

von Christian Jäger

erstellt am 19.Dez.2016 | 06:00 Uhr

