Moisall : Ein Leben lang für und mit Menschen

Mit dem Hinweis, dass Irmgard Trost die richtige Kandidatin für die SVZ-Aktion „Wir öffnen Türchen“ wäre, wandte sich Birgit Czarschka an die Redaktion. Mit dieser Aktion soll Menschen aus Bützow und Umgebung gedankt werden. Und einen riesen Dank verdiene laut Czarschka Irmgard Trost. Sie ist die Vorsitzende der Volkssolidarität-Ortsgruppe Bernitt. Laut Czarschka halte sie die Ortsgruppe am Laufen. „Sie ist eine Seele von Mensch und gibt so vielen vieles zurück. Sie ist immer eine Ansprechpartnerin und sehr, sehr engagiert.“ Ob gemeinsam mit ihren „Mädels“ der Volkssolidarität, beim Kranzniederlegen zum Volkstrauertag oder beim Sammeln von Spenden für Flüchtlinge – Irmgard Trost ist überall dabei. Grund genug, bei der Weihnachtsfeier der Ortsgruppe zu „stören“, um gemeinsam mit Birgit Czarschka Pralinen und einen Blumenstrauß zu überreichen.

Irmgard Trost saß gerade an der Kaffeetafel und genioss Kaffee und Kuchen mit den anderen Mitgliedern. Die Überraschung kam unverhofft und traf ins Schwarze: „Ich habe nichts geahnt. Es ist wirklich eine Freude“, sagt die in Boizenburg geborene Ortsgruppen-Vorsitzende. Seit November wohnt sie in Bützow, vorher seit 1969 in Moisall. Seit 2005 hat sie den Vorsitz der Ortsgruppe inne, den sie auch trotz des Umzuges behalten möchte – solange sie noch selbst fahren kann, sagt die 75-Jährige.

Ans Aufhören kann und will die Neu-Bützowerin gar nicht denken. „Ich brauche immer eine Beschäftigung. Ich kann nicht zuhause sitzen und Däumchen drehen.“

Mittlerweile in Rente, war Irmgard Trost früher Lehrerin. Eigentlich für Deutsch und Werken, „aber auf einer Landschule unterrichtet man alles“. Gelehrt hat sie in Klein Sien. Ein Leben lang arbeitete sie also gern mit Menschen zusammen. Dabei hatte die Bützowerin stets ein offenes Ohr für andere und war zur Stelle, wenn es brennt. „Einer muss es ja machen“, sagt sie ganz bescheiden.

von Christian Jäger

erstellt am 14.Dez.2016 | 12:00 Uhr

