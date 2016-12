Eine Blume für Bützow : Ein Fest im Sinne der Begegnung

1 von 1 Foto: Christina Milbrandt 1 von 1

Das Bündnis „Eine Blume für Bützow“ veranstaltete am Sonnabend eine große Nikolausfeier für die Asylbewerber aus der Warnowstadt. Viele von ihnen waren der Einladung gefolgt, kamen mit Kind und Kegel in die Pension Seehof in Rühn. Am Ende tummelten sich insgesamt um die 60 Gäste in den Räumlichkeiten, wo sie gemeinsam an der Kaffeetafel speisten, bastelten und sich untereinander austauschten.

„Die meisten von ihnen sind aus Syrien, aber einige kommen auch aus Afghanistan, der Ukraine und Malaysia“, sagte Monika Finck vom Bündnis, die die Nikolausfeier organisierte. Dass die meisten der Gäste keinen christlichen Hintergrund haben, spielte keine Rolle. „Sie mögen die Stimmung von Weihnachten und die Atmosphäre der Adventszeit“, so Monika Finck. Der Nikolaus selbst sei ebenfalls kein Unbekannter. „Er kommt ursprünglich aus der Türkei. Zumindest seine Geschichte ist vielen Muslimen bekannt.“ Außerdem sei auch die Geschichte von Maria und Josef im Koran verankert, so Monika Finck.

Für die Asylbewerber war die Zusammenkunft eine willkommene Abwechslung. „Es gefällt mir gut“, sagte Sayed Fahim Sajjad, der aus Afghanistan stammt und mit seiner Frau und den beiden Kindern zur Feier gekommen war. Die Familie ist vor 15 Monaten nach Bützow gekommen. Mittlerweile macht Sajjad, der in seiner Heimat als Apotheker gearbeitet hat, ein Praktikum in einer Apotheke der Stadt.

Den Organisatoren vom Bündnis ging es bei dem Fest in erster Linie um die Begegnung – nicht nur zwischen den Asylbewerbern, sondern auch mit Bützowern. „Wir haben im Vorfeld gezielt Leute eingeladen“, erzählt Monika Finck. Nur wenige sind am Ende jedoch gekommen.

Die Integration der Flüchtlinge in das Alltagsleben ihrer neuen Heimat sei dennoch gut vorangeschritten, sagt Monika Finck. „Die meisten von ihnen sind hier, um die Sprache zu lernen und neue Kontakte zu knüpfen. Sie besuchen die Sprachkurse und möchten hier auch wirklich ankommen. Dadurch entwickeln sich auch viele Freundschaften.“

Die gute Stimmung untereinander wurde auf der Nikolausfeier besonders deutlich. An der langen Tafel plauderten die Gäste so ausgelassen miteinander, dass fast Monika Fincks Ständchen einiger bekannter Nikolauslieder unterging. Vor allem die zahlreichen Kinder nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam zu toben und zu spielen.

Ruhig, wenn auch nur für kurze Zeit, wurde es, als der Nikolaus höchstpersönlich den Veranstaltungsraum betrat. Schon nach wenigen Sekunden war der Mann in der Bischoffskutte von Kindern jeglichen Alters umringt, die ihn mit neugierigen Augen musterten. Natürlich gab es für jeden dann auch noch Geschenke. Nachdem alle gemeinsam ein syrisches Nikolauslied sangen, wurden Süßigkeiten verteilt.

12.Dez.2016

