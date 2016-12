Bützow : Der Nikolaus bringt Überraschung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Augen werden riesig, die Aufregung groß – der Nikolaus betritt die Räumlichkeiten der Kita der Lebenshilfe. Alle Kinder sind versammelt, genießen eine Vorführung der christlich-ökumenischen Kindergruppe und erwarteten schließlich den Schutzpatron aus Myra. In einem kurzen Stück stellten die Kinder der christlich-ökumenischen Gruppe die Geschichte vom Heiligen Nikolaus dar. „Die Kinder sollen einen Hauch vom historischen Nikolaus zu spüren bekommen“, sagt Erzieherin Monika Finck. Viele wüssten diese gar nicht und verbinden damit eigentlich nur, dass es Süßigkeiten gibt.

Im vierten Jahrhundert lebte Bischoff Nikolaus. Verschiedene Legenden ranken sich um ihn. Um in den Jahren Abwechslung zu garantieren, spielten die Kinder die „Stillung des Seesturms“ nach. Seeleute gerieten in Not, Nikolaus navigierte und besänftigte den Sturm. Um diese Legende zu spielen, übten die Kinder knapp vier Wochen. Auch zum Martinsfest spielten Kinder ein Stück, um die Feste mit christlicher Tradition zu lernen und den anderen beizubringen.

Als die Vorführung vorbei ist, werden noch einige Lieder gesungen und lautstark der Niokolaus gerufen. Und tatsächlich, da betritt er mit seinem dicken Bauch und dem gefüllten Sack die Tür. „Habt ihr denn auch alle eure Schuhe geputzt?“, fragt der große bärtige Mann. „Jaaaaaa!“, lautete die Antwort. Nun ging der Nikolaus, der ohne Bart Tristan Stahlfass heißt, reihum und ließ jedes Kind eine Kleinigkeit aus dem Sack greifen.

von Christian Jäger

erstellt am 07.Dez.2016 | 05:00 Uhr