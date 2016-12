Zepelin : „Bienen sind unser Leben“

1 von 1 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 1

Vorsichtig hebt Werner Grigull den Holzdeckel des mit der Nummer 64 versehenen Kastens an. Sofort ändert sich die Geräuschkulisse von absoluter Stille in aufgeregtes Gesumme. Werner Grigull lächelt. Das Bienenvolk in Kasten 64 ist stark. Es wird den Winter überstehen. Nicht alle seiner 25 Bienenvölker werden dieses Glück haben. In dem Kasten neben der 64 ist die Population schon so stark gesunken, dass Werner Grigull ihr wenig Chancen einräumt. „Das ist ein Problem, das viele Imker betrifft.“ Da sei der Wille zum Weitermachen gefragt.

Die insgesamt 20 Mitglieder des Bützower Imkervereins haben diesen Willen. Jedes Jahr kümmern sie sich um ihre Bienen. Werner Grigull ist ihr Vorsitzender. Zusammen hat der Verein 100 Bienenvölker. „Es ist jedes Jahr unterschiedlich. Manchmal haben wir mehr und mal weniger Völker.“ Im Herbst des Vorjahres würden die Imker angeben, wie viele Völker sie in der kommenden Saison bewirtschaften wollen. Ob die angegebene Bevölkerungszahl den Winter dann auch wirklich übersteht, ist eine Glückssache.

„Wir helfen uns im Verein immer so gut wir können“, sagt Werner Grigull. „Vor allem in der Hauptsaison, also Mai, Juni und Juli, steht das Telefon bei mir fast nie still.“ Stören täte es ihn nicht, denn schließlich ginge es ja um das Wohl der Bienen. Und jedes Volk braucht die Zuwendung durch den Menschen. „Ein Volk umfasst 50 000 bis 70 000 Tiere“, erklärt der Vorsitzende. „Hohe Bevölkerungszahlen bedeutetn auch einen hohen Arbeitsaufwand.“ Da alle Vereinsmitglieder Freizeitimker seien, sei die Hilfe eine Ehrensache.

Die Arbeiten eines Imkers erstrecken sich neben der Beobachtung des Volkes auf regelmäßigen Wabenaustausch, Platzschaffung für Honig, die Milbenbekämpfung und natürlich die Honigernte. „Die Arbeit endet aber nicht im Winter. Dann geht es an die Fütterung.“ Dazu verwendet der Verein speziellen Sirup auf Weizen- oder Zuckerrübenbasis oder Zuckerwasser. „Der Sirup hat den Vorteil, dass er im Winter zähflüssig bleibt. So können die Bienen ihn problemlos essen.“ Trotzdem sterben in den Wintermonaten zwei Drittel der Tiere eines Stocks. „Das ist aber normal. Im Frühjahr regeneriert sich der Stock dann wieder.“

Der Verein hat aber seit einiger Zeit mit einem Problem zu kämpfen. „Wir müssen ein zunehmendes Bienenverschwinden feststellen“, sagt Werner Grigull. „Es ist mysteriös. Ganze Völker verschwinden einfach so. Der Stock ist sauber, es gibt keine verstorbenen Tiere, keine Hinweise. Sie sind einfach weg.“

Neben der Arbeit mit den Bienen hilft der Verein beratend und aufklärend. „Häufig werden wir Imker angerufen und um Hilfe mit Bienen gebeten. Viele Leute haben Angst vor den Tieren und denken, sie würden auf ihren Dachböden nisten.“ Das sei aber kaum der Fall. „Honigbienen haben ihren Stock, der vom Menschen aufgestellt wird, und Wildbienen sind Einzelgänger und bilden in der Regel keine Gemeinschaften.“ Außerdem sei die Angst vor Bienen völlig unbegründet. „Wenn nicht nach ihnen geschlagen wird, dann sind die Tiere friedlich. Und an Kuchen haben sie zum Beispiel kein Interesse.“

Wer ebenfalls imkern möchte, der solle Zeit mitbringen. Und viel Verständnis. „Bienen sind auch Tiere! Wer denkt, er könne sich einen Stock in den Garten stellen, damit dieser die Blumen bestäubt und ansonsten wird er in Ruhe gelassen, dem rate ich dringend von dem Hobby ab“, appelliert Werner Grigull. „Egal ob Hund, Katze oder Biene – wer sich für ein Tier entscheidet, entscheidet sich dafür, Verantwortung zu übernehmen.“ Denn die Honigbiene ist – anders als die Wildbiene – auf den Menschen angewiesen.

Außerdem benötige der Neuimker Equipment und natürlich ein Volk. „Ich empfehle mindestens zwei Völker. Das kostet dann 100 bis 150 Euro plus den Kasten. Also mit mindestens 300 Euro muss schon gerechnet werden.“ Erfahrene Imker wie Werner Grigull würden die Neuzugänge dann häufig „bei der Hand“ nehmen. Alternativ können auch Schulungen von dem Landesimkerverband MV besucht werden.

Im Imkerverein Bützow finden sich laut Werner Grigull alle Generationen. Von jungen Eheleuten bis zu aktiven Rentnern. „Es ist gut, sich zu organisieren. Wir können uns austauschen, uns helfen und auch gemeinsame Ausflüge unternehmen.“ Außerdem bestünde ein guter Kontakt mit anderen Imkervereinen in Mecklenburg. Allerdings betont der Vorsitzende: „Es gibt keinen Zwang und kein Muss bei uns!“

Das Vereinsleben laufe sehr harmonisch ab. Darum kämen viele Mitglieder auch extra zum Imkerverein Bützow. „Seit ich vor acht Jahren beigetreten bin, hat sich der Verein gut entwickelt und die Mitglieder kommen von weiter weg. Ein Imker kommt sogar aus Neubrandenburg“, erzählt Werner Grigull.

Über die Vereinsgeschichte könne er aber nicht allzu viel sagen. Denn der Verein bestünde zwar mindestens seit 1920, allerdings seien keine Unterlagen zu dem eigentlichen Gründungsdatum bekannt.

Daher bittet Werner Grigull: „Wer vielleicht im Keller oder auf dem Dachboden mal Urkunden oder Aufzeichnungen zu unserem Verein gefunden hat, der soll sich bitte bei uns melden. Wir haben sehr viel Interesse daran, mehr über die Gründung unseres Vereins zu erfahren.“

von Christian Jäger

erstellt am 19.Dez.2016 | 09:00 Uhr

