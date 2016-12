Schwaan : Beim Stadtfest Geld eingespart

1 von 1 1 von 1

Die Stadt hat beim diesjährigen Brückenfest rund 2500 Euro weniger ausgegeben als geplant. Darüber informierte Bürgermeister Mathias Schauer (UWS) auf der Stadtvertretersitzung am Donnerstag. Im Haushalt waren für das Stadtfest zunächst 17 000 Euro veranschlagt – 1000 Euro mehr als im Jahr zuvor. „Diese Summe war eingeplant als zusätzliche Ausgabe für die offizielle Eröffnung der neuen Warnowbrücke, die mit dem Fest ,nachgeholt’ werden sollte“, erklärte Schauer. Auf der anderen Seite gab es in diesem Jahr aber nur eine Bühne für kulturelle Höhepunkte. Dadurch seien weniger Gagen für Künstler notwendig gewesen, sagte der Verwaltungschef.

Hintergrund: In den vergangenen Jahren konnte wegen des Brückenneubaus das Fest nicht an der Warnow stattfinden. So gab es rund um die Kirche und auf der Fläche am Deponieweg zwei Veranstaltungsorte. In diesem Jahr konnte darauf verzichtet werden.

Am Ende standen Ausgaben von 14 500 Euro auf der Abrechnung. Nicht nur weniger als geplant, sondern auch rund 1000 Euro niedriger als im Vorjahr. Erfreulich sei auch die Einnahme von Sponsorengeldern und Spenden. Insgesamt gab es 5335 Euro Zuschüsse auf diesem Weg. „Die waren teilweise zweckgebunden, die anderen Gelder erhielten entsprechend ihres Engagements Vereine der Stadt“, sagt Mathias Schauer. Das sei sehr erfreulich, da es nicht immer einfach und selbstverständlich sei, solche Gelder einzuwerben.

18.Dez.2016

