Bützow : Adventsmesse: Fazit durchwachsen

Voller Erwartungen ging der Bützower Gewerbeverein die Adventsmesse an. Erneut sollte das Hotel am Markt am Mittwochabend ein kleines, vorweihnachtliches Mekka werden, das Anregungen für Weihnachtsgeschenke gibt und besondere Angebote offeriert. Diese Erwartungen wurden jedoch nicht in Gänze erfüllt.

Karina Siebernik, die Vorsitzende des Bützower Gewerbevereins, spricht von einem „Stoßgeschäft zwischen 18.30 und 20 Uhr“. Soweit, so gut. „Bis dahin war die Adventsmesse gut besucht.“ Aber: Nach 20 Uhr waren die Händler mit ihren Angeboten weitestgehend allein. Und bei den Besuchern handelte es sich zum Großteil um alte Bekannte. „Die, die da waren, sind immer da“, so Siebernik. Es konnten wenige bis gar keine Neukunden gewonnen werden.



Für 2017 ist neues Konzept geplant

Die Folge ist ein durchwachsenes Fazit. Laut der Vorsitzenden des Bützower Gewerbevereins hätten Aufwand und Nutzen nicht im Einklang gestanden, sodass die Adventsmesse hinter den Erwartungen zurückblieb. Die Folge davon: „Für das nächste Jahr müssen wir uns ein neues Konzept überlegen.“ Erste Ideen gäbe es bereits.

Enttäuscht, nein. Aber erhofft habe man sich dann doch etwas mehr. „Wir sind den Kunden dankbar, die den Weg zu uns fanden“, sagt Karina Siebernik. „Wir machen das ja auch gern für die Kunden, aber es muss sich auch lohnen.“ Sie dankte nicht nur den Gästen, auch dem Hotel am Markt, das die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellte.



Vielfältiges Angebot für die etwa 50 Besucher

Die etwa 50 Besucher kamen trotzdem auf ihre Kosten. Groß- und Kleintechnik, Schuhe, Taschen, Schmuck, Bücher, Kerzenständer, Staubsauger, Socken, Steckdosen – das Angebot war äußerst vielfältig. Glühwein und Klönen rundeten die Stimmung ab.

Die beiden Bützower Doris und Ronald Reinwaldt hatten ihren Spaß bei der Adventsmesse. Sie wären auf Ideensuche für Weihnachtsgeschenke. „Und für Schmuck interessiert sich ja jede Frau“, so Doris Reinwaldt.

Bei Christine Rossnagel war sie da an der richtigen Adresse. Die Bützowerin war einer der elf Aussteller. Sie präsentierte handgefertigten Schmuck, „der so nicht im Internet zu kaufen ist“.

Auch Katharina Franz aus Tarnow war mit ihren Tee- und Reformhauswaren vertreten. Sie ist von Anfang an bei der Messe dabei. „Jung und Alt Anregungen für das Weihnachtsfest geben und mit den Kunden ins Gespräch zu kommen“, so lautete ihr Ziel. Viele würden die Alltagshektik bei der Adventsmesse mal vergessen, was den Charme der Veranstaltung ausmache.

erstellt am 25.Nov.2016 | 05:00 Uhr

