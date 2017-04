Kommentar des Chefredakteurs : Wie wollen wir leben?

China versuchte bis 2015 der Bevölkerungsexplosion per Ein-Kind-Dekret Herr zu werden. Dagegen klagt Deutschland seit Jahren über zu geringe Geburtenquoten von 1,4 Kindern. Soll der Staat jetzt die Drei-Kind-Politik verordnen, damit die Bevölkerung nicht weiter schrumpft?

An der Kinder-Frage kann man erkennen, in welch’ demografischem Umbruch unsere Gesellschaft steckt. Hüten sollten wir uns davor, das Thema ideologisch oder moralisch zu diskutieren. Niemand ist ein besserer oder schlechterer Mensch, weil er sich für oder gegen Kinder entscheidet. In einer freien Gesellschaft treffen Menschen souverän Entscheidungen, die mit herkömmlichen Systemen der Daseinsvorsorge nicht mehr kompatibel sind. Die Konsequenz kann aber nicht sein, die Menschen ändern zu wollen. Das haben schon zu viele Systeme versucht. Vielmehr muss Politik neue Systeme, Regeln und Formen finden, um die sich beständig ändernde Gesellschaft aktiv zu gestalten.

von Michael Seidel

erstellt am 27.Apr.2017 | 18:50 Uhr