Kommentar des Autors : Verlorene Zeit

Was für ein Trauerspiel: Seit Monaten wissen Kommunalpolitiker, dass das Ende des Freizeithauses und des Mädchentreffs ansteht und eine Zukunftslösung her muss. Nun hat Gadebusch zwar mit dem DRK Nordwestmecklenburg einen neuen Partner für die Jugendsozialarbeit gefunden, doch Ruhe will nicht einkehren. Im Gegenteil. Da haut die Linke auf den Tisch und wettert gegen die Verwaltungsspitze des Amtes. Da wird ein Bürgermeister zum Bittsteller beim Landkreis. Da beklagen Stadtvertreter das Verbauen von Informationsquellen. So schiebt Jeder Jedem den „schwarzen Peter“ zu und am Ende geht wieder wertvolle Zeit für die Suche nach einer nachhaltigen Lösung verloren.

