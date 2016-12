Crivitzer parken zu lange : Knöllchenflut vor dem Supermarkt

1 von 1 Foto: mett 1 von 1

Der vorweihnachtliche Einkaufsbummel in der Crivitzer Altstadt wurde für einige Autofahrer zu einem teuren Vergnügen. Denn nach der Rückkehr auf den Parkplatz „in der Hölle“ prangte am Wagen ein Knöllchen, ausgestellt von einer Privatfirma. Ob das rechtens sei, wollte eine Frau am SVZ-Telefon wissen. 30 Euro Strafe erschienen ihr zu viel. Die Autofahrerin räumte aber auch ein, dass sie keine Parkkarte ins Auto gelegt hatte und nicht nur im Sky-Markt, sondern danach in der Altstadt unterwegs war. „Woanders finde ich ja keinen Parkplatz“, fügte die Dame an.

Für Marktleiter Nils Reubold sind solche Nachfragen und Beschwerden nichts Neues mehr. „Schon seit Ende September lassen wir die Parkordnung auf unserem Gelände kontrollieren“, erläutert er. Es sei längst überfällig gewesen, dass im Interesse der Kunden die Einhaltung der Parkzeit von einer Stunde überwacht und Verstöße geahndet werden. „Denn zuvor hatten wir immer viele Beschwerden von Kunden, die keinen Parkplatz vor unseren Geschäften fanden, weil Dauerparker diesen blockierten“, erläutert die stellvertretende Marktleiterin Rita Zimmermann.

76 Parkplätze sind auf dem verwinkelten Firmenareal vorhanden. Sky betreibt seit Mitte der 1990er-Jahre am Rande der Crivitzer Altstadt einen Supermarkt und seit dem Auszug eines Discounters noch einen Getränkemarkt. „Für etwas mehr als 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche ist das ausreichend“, betont Reubold. Doch wegen der schlechten Parkplatz-Situation in der Altstadt würden dort viele Angestellte ihren Wagen abstellen. Und auch Anwohner hätten über Jahre hinweg die Supermarkt-Parkplätze belegt.

Die Hinweisschilder auf die Parkkarte nebst eingeschränkter Parkzeit werden hingegen nicht wahrgenommen. „Wir haben Dauerparker abschleppen lassen, und wir hatten auch schon eine Schranke“, blickt Zimmermann zurück. „Nichts hat geholfen.“ Im Sommer fiel daher in der Sky-Zentrale die Entscheidung, die Parkplatz-Regeln von einer Fachfirma kontrollieren zu lassen. Und die verteilt auch die Knöllchen. „Die Kontrolleure bekommen keine Erfolgsprämie“, betont Nils Reubold und widerspricht damit den Vorwürfen von Willkür und Abzocke.

Dass ausgerechnet jetzt die Wellen in Crivitz hochschlagen, dafür hat der Marktleiter zwei Erklärungen: Im Weihnachtsgeschäft wird es in der Crivitzer Altstadt noch enger als sonst. Und vor kurzem trat eine neue Kontrolleurin ihren Dienst an. „Die macht einen guten Job, hat den Parkplatz im Blick und wartet oft ab, ob dieser Kunde nur mal kurz etwas holt“, berichtet Zimmermann. Denn immer noch legen längst nicht alle Autofahrer die geforderte Parkkarte hinter die Windschutzscheibe. „Dabei ist das Extrabanner über der Haupteingangstür eigentlich nicht zu übersehen“ , wundert sich Reubold. Das weist neben den Schildern auf die Parkordnung hin und hängt dort seit Ende September. Abgestimmt war die ganze Aktion aber weder mit dem Amt noch mit der Stadt Crivitz.

Muss sie auch nicht. Der Supermarkt kann und muss auf seinem Gelände die Einhaltung der Parkordnung gewährleisten, betont Verwaltungschefin Heike Isbarn. Auch Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm kennt das Problem – und nicht nur das aktuelle. Seit langem sind die Vertreter der Stadt bemüht, mehr Parkplätze in der Altstadt zu schaffen. So wurde auch der Markt dafür frei gegeben – außer donnerstags. Und auf dem Areal des einstigen Einkaufsmarktes neben dem Markt will die Stadt Parkplätze schaffen, doch dort gäbe es Verzögerungen, bedauert Britta Brusch-Gamm.

von Werner Mett

erstellt am 08.Dez.2016 | 17:08 Uhr