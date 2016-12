Kommentar des Autors : Einfach mal wechseln

Da ist es wieder, dieses Wort: Abzocke! Dabei zeigt die jetzt vorliegende Studie, dass zumindest bei einer Durchschnittsbetrachtung für die gesamte Republik die Konzerne die Verbraucher 2015 fast vollständig an Kostensenkungen teilhaben ließen und in diesem Jahr zumindest zum großen Teil. Und es ist ja nicht so, dass es bei den Gasversorgern keinen Wettbewerb geben würde. Wer wechseln will, kann wechseln – und zwar ohne größeren Aufwand. Nur: Die Deutschen sind Wechselmuffel. Die wenigsten suchen sich einen Alternativ-Anbieter. Bei Supermarkt-Sonderangeboten wird auf den Cent geschaut, bei der Energie dagegen nicht. Wären die Kunden wechselwilliger, hätten es die Unternehmen nicht so leicht, ihre Margen im Zweifel doch zu erhöhen.



Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen