Kommentar des Autors : Einfach lächerlich

Hoppla, was war das denn für ein Vorstoß des Büroleiters der Landrätin? Manipulation von Umfrageergebnissen durch die Medien? Warum hätten wir dies tun sollen? So wichtig ist das Ganze denn nun auch wieder nicht. Wer etwas manipulieren will, tut dies in der Regel, um Nutzen aus einer Sache zu ziehen. Den wiederum kann ich weit und breit nicht entdecken. Was der Absender des Manipulationsvorwurfes mit seiner Aktion erreichen wollte, erschließt sich mir also nicht. Fakt ist: Der Vorwurf als solcher ist unhaltbar und darüber hinaus einfach lächerlich.

erstellt am 17.Nov.2016 | 18:11 Uhr