Bei einem Brand in einem Saunaclub in Berlin sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gebe es mehrere Verletzte, sagte ein Feuerwehrsprecher in der Nacht zu Montag.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 00:11 Uhr

