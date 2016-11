In Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind nach Informationen von NDR, WDR und «Süddeutscher Zeitung» am Dienstag fünf IS-Verdächtige festgenommen worden. Unter den mutmaßlichen Terroristen soll dem Bericht zufolge auch ein gebürtiger Iraker sein, der als zentrale Figur der islamistischen Szene in Deutschland gilt.

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 10:17 Uhr

