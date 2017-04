Parteien : Kreise: Seehofer will CSU-Chef und Ministerpräsident bleiben

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Horst Seehofer will entgegen früherer Ankündigungen über 2018 hinaus im Amt bleiben. Bereits vor den Gremiensitzungen an diesem Montag kündigte der 67-Jährige einem kleinen Kreis von Parteifreunden an, wieder für beide Spitzenämter zu kandidieren, wie die Deutsche Presse-Agentur am Sonntagabend aus CSU-Kreisen erfuhr. Zuvor hatte die Online-Ausgabe der «Bild»-Zeitung darüber berichtet.

von dpa

erstellt am 23.Apr.2017 | 19:43 Uhr