Bund und Länder haben sich nach heftigem Streit doch auf ein Gesetzespaket zur Neuordnung der Finanzbeziehungen verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in der Nacht zu Freitag aus Verhandlungskreisen in Berlin am Rande eines Treffens der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 23:38 Uhr