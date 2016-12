Das Video, in dem der mutmaßliche Attentäter von Berlin sich zur Terrormiliz IS bekennt, ist nach Angaben der Bundesanwaltschaft authentisch. Anis Anmri sei den Ermittlungen zufolge darin zu sehen, sagte eine Sprecherin am Donnerstag in Karlsruhe.

von dpa

erstellt am 29.Dez.2016 | 15:12 Uhr

