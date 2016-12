Luftverkehr : Abgestürzte Egyptair-Maschine: Ermittler finden Sprengstoffspuren

Ermittler haben bei ihren Untersuchungen zum Absturz der Egyptair-Maschine im Mittelmeer Rückstände von Sprengstoff gefunden. Wie die ägyptisch geführte Untersuchungskommission am Donnerstag mitteilte, wurden die Spuren an menschlichen Überresten entdeckt. Der Airbus A320 war am 19. Mai mit 66 Menschen an Bord auf dem Weg von Paris nach Kairo über dem östlichen Mittelmeer abgestürzt.

von dpa

erstellt am 15.Dez.2016 | 15:20 Uhr

