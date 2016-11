Hühnerbein und Schimmelpilz : Am Geldautomaten tobt das Mikrobenleben

Spuren von Hühnchen und Schimmelpilzen am Geldautomaten - das ist nicht wirklich lecker, aber meist auch nicht gefährlich. Auf der Tastatur von 66 solchen Automaten in New York City haben US-Forscher eine bunte Mischung verschiedenster Mikroben gefunden.