Betriebsversammlung : VW-Betriebsrat erklärt Details zu Stand bei Zukunftspakt

Im VW-Stammwerk in Wolfsburg hat am Donnerstag die mit Spannung erwartete außerplanmäßige Betriebsversammlung begonnen. Das berichteten Teilnehmer der nicht öffentlichen Veranstaltung am Vormittag.