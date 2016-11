Keine Überraschung bei der Fed : US-Notenbank lässt Leitzins unverändert

1 von 1 Foto: Jim Lo Scalzo 1 von 1

Damit haben die US-Währungshüter zum siebten Mal in Folge den Zins unangetastet gelassen. Mitte Dezember 2015 hatte die Notenbank erstmals seit der Finanzkrise den Leitzins angehoben. Dieser hatte zuvor seit Ende 2008 - also kurz nachdem die weltweite Finanzkrise ihren Höhepunkt erreicht hatte - in der Spanne zwischen null und 0,25 Prozent gelegen.

von dpa

erstellt am 02.Nov.2016 | 19:19 Uhr