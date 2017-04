Trotz Fahrverbot-Diskussion : Untersuchung sieht stabile Werte bei gebrauchten Dieseln

vergrößern 1 von 1 Foto: Tobias Hase 1 von 1

Für einen drei Jahre alten Diesel etwa bekam ein Halter im März einen Restwert von 55,7 Prozent des ursprünglichen Listen-Neupreises, wie aus einer Untersuchung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Vor einem Jahr lag dieser Wert noch bei 55,2 Prozent, Anfang des Jahres - also bevor die Debatte über Fahrverbote für Diesel etwa in Stuttgart an Fahrt aufnahm - waren es 56 Prozent. Die Daten werden ermittelt, indem rund 18 000 Autohändler in Deutschland Informationen an die DAT übermitteln, sobald ein Auto verkauft wird.

KBA BEsitzumschreibungen März 2017

KBA Besitzumschreibungen März 2016

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 09:17 Uhr