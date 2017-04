8000 Beschäftigte : Tarifabschluss bei Coca-Cola - 2,2 Prozent mehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Kalaene 1 von 1

Der in der Nacht erzielte Kompromiss sieht eine Entgelterhöhung von 2,2 Prozent für alle Tarifmitarbeiter und Auszubildende für 2017 vor, wie das Unternehmen am Morgen in Berlin mitteilte.

Für 2018 wurde eine weitere Erhöhung von monatlich 100 Euro für die unteren und mittleren Lohngruppen und 50 Euro für die oberen drei Gehaltsgruppen sowie für die Auszubildenden vereinbart. NGG sei mit dem Ergebnis zufrieden, sagte ein Sprecher.

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 09:33 Uhr