Börse in Frankfurt : Sorgen um US-Wahl und Fed-Unsicherheit belasten den Dax

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Am deutschen Aktienmarkt greift zur Wochenmitte die Sorge vor einem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen um sich. Grund dafür ist, dass der Republikaner im Rennen um die Nachfolge von Barack Obama nach neuesten Umfragen Boden gut gemacht hat.

Zudem hielten sich Anleger wegen der am Abend anstehenden Leitzinsentscheidung in den USA zurück. Der Dax fiel am Nachmittag um 0,77 Prozent auf 10 444,95 Punkt. Er dürfte damit den vierten Handelstag in Folge schwächer schließen. Seit dem Jahreshoch bei 10 827 Punkten, das der Dax in der Vorwoche erreicht hatte, hat er schon ungefähr 3,5 Prozent an Wert verloren.

Der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 0,25 Prozent auf 20 840,96 Zähler ein, und für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,63 Prozent auf 1695,11 Punkte nach unten. Auch im restlichen Europa waren die Vorzeichen rot: Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone musste erstmals seit Mitte Oktober wieder um die Marke von 3000 Punkten kämpfen. Zuletzt stand er 0,75 Prozent tiefer bei 3000,50 Punkten.

Anleger sorgen sich vor einem Trump-Sieg, weil der Republikaner im Vergleich zu Hillary Clinton als politisch unberechenbar gilt. Zunächst aber blicken sie am Abend auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die nach Börsenschluss in Europa ansteht.

Es wurde allgemein erwartet, dass die US-Notenbank den Leitzins wohl noch einmal unverändert lässt. Notenbankchefin Janet Yellen wolle wenige Tage vor der US-Präsidentschaftswahl nicht noch für Unruhe an den Märkten sorgen, sind sich fast alle Volkswirte einig.

Die Tür für eine Leitzinserhöhung im Dezember dürfte die Fed jedoch weit offen lassen. Seit der großen Finanzkrise hat die US-Notenbank lediglich einmal im Dezember 2015 den Leitzins auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent angehoben. Danach wurden weitere Erhöhungen mit unterschiedlichen Begründungen immer wieder verschoben.

Im Dax gehörten Autobauer nach schwachen US-Absatzzahlen zu den großen Verlierern. VW hat im Zuge des Abgas-Skandals in Übersee weiter an Boden verloren, aber auch BMW gerät zunehmend unter Druck. Die Papiere des Münchener Autobauers waren mit einem Abschlag von rund 3 Prozent Letzter im Dax. Hohe Verluste erlitten vor der Fed-Leitzinsentscheidung auch die Finanzwerte Deutsche Bank und Commerzbank.

Bei der Lufthansa standen die Zukunftsaussichten im Mittelpunkt, zumal die Fluglinie an ihrem Frankfurter Basisflughafen neue Konkurrenz durch den Billigflieger Ryanair bekommt. Die Aktien pendelten sich nach wechselhaftem Verlauf mit mehr als 2 Prozent im Minus ein.

Am Rentenmarkt tendierten deutsche Staatsanleihen am Mittwoch fester. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug auf minus 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,27 Prozent auf 142,81 Punkte und der Bund-Future legte um 0,10 Prozent auf 162,29 Punkte zu. Die gestiegenen Siegchancen von Trump stützten den Euro, für den zuletzt 1,1094 US-Dollar gezahlt wurden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1025 US-Dollar festgesetzt.

Kurse der Deutschen Börse

von dpa

erstellt am 02.Nov.2016 | 15:20 Uhr