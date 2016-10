Börse in Frankfurt : Ruhe am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang

Die Lage am deutschen Aktienmarkt hat sich zuletzt aufgehellt - auf Wochensicht dürfte ein kleines Plus herauskommen. Am letzten Tag der Woche tat sich aber nicht mehr viel an den Kursen. Mit ein paar Ausnahmen, darunter SAP und Daimler.