Armuts- und Reichtumsbericht : Mehr Millionäre, mehr Schuldner

Die Konjunktur brummt, die Arbeitslosigkeit ist auf einem Rekordtief, doch die soziale Kluft in Deutschland wird nicht kleiner: Auf der einen Seite immer mehr Millionäre, auf der anderen Seite aber auch immer mehr verschuldete Menschen und Arme. Das geht aus dem Entwurf für den fünften Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervor, der unserer Berliner Redaktion vorliegt.

„Die positiven Entwicklungen bei Beschäftigung und Einkommen schlagen sich nicht in einer rückläufigen Armutsrisikoquote nieder“, heißt es in der Analyse, die Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles im Frühjahr vorlegen will. Experten sehen in der klaffenden Schere zwischen „denen da oben“ und „denen da unten“ ein „Armutszeugnis“ für die Bundesregierung. Wie sehen die Entwicklungen im Einzelnen aus?

2,05 Millionen Haushalte beziehungsweise 4,17 Millionen Menschen sind verschuldet. Die Zahl der Haushalte, die ihre Kredite nicht abbezahlen können und mit ihrem Einkommen nicht über die Runden kommen, ist seit 2013 um 80 000 gestiegen. 6,1 Prozent der Erwachsenen sind heutzutage überschuldet, vor zehn Jahren waren es noch fünf Prozent. Im Armutsbericht heißt es: „Der Trend, nach dem seit 2006 ein stetiger Anstieg zu verzeichnen ist, setzt sich also fort.“

Die Verschuldung der Menschen, die eine Schuldnerberatung aufsuchten, betrug im vergangenen Jahr im Durchschnitt 34 400 Euro, das war das 33-fache des jeweiligen monatlichen Einkommens.

Erschreckend: Vier von zehn der Schuldner hatten mehr als zehn Gläubiger. Als Gründe werden Jobverlust – etwa durch Krankheit – aber auch „Einkommensarmut“ genannt. Obwohl die Betroffenen Geld verdienen, reicht es also nicht.

Dabei sind die verfügbaren Einkommen seit 2012 im Schnitt pro Jahr um 1,9 Prozent gestiegen. 2015 ging es mit den Reallöhnen nach Abzug der Inflation um 2,4 Prozent nach oben. Das Plus beim Arbeitslohn lag dabei über dem Plus durch Einnahmen aus Vermögen und Unternehmertätigkeit, was auf eine Verkleinerung der sozialen Spaltung hindeuten könnte. Das Problem: „Die Zuwächse der Einkommen im unteren Bereich fielen etwas geringer aus als im Mittel der Haushalte“.

Die Armutsrisikoquote stieg laut Mikrozensus in den vergangenen zehn Jahren um einen Punkt auf 15,7 Prozent im Jahr 2015. Als armutsgefährdet gelten Menschen, die über weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens verfügen. Einer der Gründe: Gut jeder fünfte Arbeitnehmer verdient höchsten zehn Euro pro Stunde. Im Osten sind es sogar 35 Prozent, dort ist das Armutsrisiko deutlich höher. Die Zahl der Menschen, die auf Hartz-IV oder Grundsicherung im Alter angewiesen sind, stieg binnen fünf Jahren um

800 000 auf knapp acht Millionen.

Trauriger Trend auch bei den Obdachlosen, die die Behörden selbst gar nicht erfassen. Für den Armutsbericht greift die Regierung auf Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zurück. Demnach hatten 2014 insgesamt 335 000 Menschen keine eigene Wohnung, 39 000 von ihnen lebten ganz ohne Obdach auf der Straße.

In knapp zehn Jahren ist die Zahl der Menschen ohne eigene Wohnung demnach um

80 000 gestiegen. Der Anteil von Wohnungslosen unter 30 Jahren ist binnen sechs Jahren um sechs Punkte auf 33 Prozent angewachsen.

Ebenfalls nach oben ging es in den vergangenen Jahren mit der Zahl der Einkommens-Millionäre – von 9500 im Jahr 2002 auf 16 500 im Jahr 2012. Ihr Gesamt-Einkommen wuchs im gleichen Zeitraum von 26 Milliarden Euro auf 45,6 Milliarden Euro, was 3,83 Prozent der gesamten Einkünfte in Deutschland entspricht. Dafür leisteten die Millionäre knapp 7,3 Prozent des gesamten Steueraufkommens. Hauptquelle des Reichtums: Unternehmertum oder Erbschaften.

Bei den Einkommensunterschieden liegt Deutschland im Durchschnitt der Industrieländer. Werden Kapitaleinkünfte oder Mieteinnahmen einbezogen, ist die Ungleichheit größer.

von Tobias Schmidt

erstellt am 13.Dez.2016 | 21:00 Uhr

