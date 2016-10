Börse in Frankfurt : Maue Stimmung am deutschen Aktienmarkt

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Gegen Mittag fiel der deutsche Leitindex um 0,28 Prozent auf 10 601,55 Punkte. «Der Dax bereitet zur Zeit kaum Freude», kommentierte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Eine klare Richtung sei bereits seit Wochen nicht erkennbar. Chancen biete der Handel momentan nur für kurzfristig orientierte Anleger, erklärte Chartexperte Franz-Georg Wenner vom Börsenstatistik-Magazin «Index-Radar».

Die wieder etwas getrübte Stimmung spiegelte sich auch in den kleineren Indizes wider: Während der MDax, in dem mittelgroße Konzerne versammelt sind, mit plus 0,03 Prozent bei 21 455,32 Zählern auf der Stelle trat, verlor der Technologiewerte-Index TecDax 0,46 Prozent auf 1776,82 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,22 Prozent nach.

Kurse der Deutschen Börse

von dpa

erstellt am 19.Okt.2016 | 12:00 Uhr