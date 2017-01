Probleme im Fernbus-Geschäft : Lüdenscheid-Venedig im Fernbus

Für Kunden ist es an vielen Orten oft nicht ganz so entspannt, in die Fernbusse einzusteigen. Kein Dach, keine Toiletten, nichts zum Sitzen: An vielen Fernbusbahnhöfen im Land ist das Reisen wenig bequem. Hitzig debattiert wird über die Einführung einer Fernbus-Maut, mit der auch die Infrastruktur finanziert und verbessert werden soll. Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert (SPD), nennt für die Maut 0,4 Cent pro Fahrgast und Kilometer als Richtgröße. „Ich glaube, die Menschen wären bereit, das zu zahlen, wenn sie dafür eine vernünftige Businfrastruktur, also etwa ordentliche Busbahnhöfe mit Kiosk und Toiletten bekämen“, sagte er gerade erst.