Einzelhandel : Handel startet ins Weihnachtsgeschäft

1 von 1 Foto: Tim Brakemeier 1 von 1

Adventskalender gibt es schon, bald öffnen die ersten Weihnachtsmärkte. Der Einzelhandel in Deutschland startet in diesen Tagen ins Weihnachtsgeschäft. In die letzten Wochen des Jahres setzen die Läden immer große Hoffnungen.

Im vergangenen Jahr machten sie in der Weihnachtszeit 18 Prozent ihres Umsatzes, rund 87,2 Milliarden Euro. Die Erwartungen für die diesjährige Saison will der Einzelhandelsverband heute äußern.

Marktforscher sind optimistisch und sehen noch keine Ende der Kauflaune. Von der stabilen Konjunktur und der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt werde das Weihnachtsgeschäft profitieren, sagte der Deutschland-Chef des Marktforschungsunternehmens Nielsen, Ingo Schier, gerade voraus. Freuen können sich einer Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young zufolge vor allem die Läden in den Innenstädten. Gut 70 Prozent besorgen ihre Geschenke lieber klassisch im Fachhandel als im Internet.

von dpa

erstellt am 08.Nov.2016 | 05:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen