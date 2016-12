Ausweitung von Anleihenkäufen? : EZB-Sitzung nach Nein aus Italien

1 von 1 Foto: Boris Roessler 1 von 1

Entwarnung klingt anders: Die wirtschaftliche Erholung des Euroraums sei «noch in erheblichem Maße von der lockeren Geldpolitik abhängig», erklärte Europas oberster Währungshüter Mario Draghi jüngst.

Dass nun auch noch die Mehrheit seiner Landsleute die Reformpläne der Regierung in Rom abschmetterten und damit zugleich Regierungschef Matteo Renzi abwählten, setzt die Europäische Zentralbank (EZB) zusätzlich unter Zugzwang. Volkswirte rechnen damit, dass die Notenbank an diesem Donnerstag nachlegen wird.

Was wird erwartet?

Viele Ökonomen rechnen jetzt erst recht damit, dass die EZB ihr milliardenschweres Kaufprogramm für Staats- und Unternehmensanleihen («Quantitative Easing»/QE) über März 2017 hinaus verlängern wird - allein um Sorgen über ein Wiederaufflammen der Euro-Schuldenkrise zu besänftigen. Das italienische Referendum sollte Draghi «das letzte Argument geliefert haben», um das Minimum zu liefern und QE über März 2017 hinaus zu verlängern, kommentierte ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski. Erwartet wird, dass die Notenbank die Anleihenkäufe bis mindestens Ende September 2017 fortsetzen wird. Möglicherweise wird auch die Summe von derzeit 80 Milliarden Euro aufgestockt, die monatlich fließt.

Hat die EZB nicht schon viel billiges Geld in den Markt gepumpt?

In der Tat. Seit Draghis Amtsantritt im November 2011 sank der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Zentralbankgeld besorgen können, kontinuierlich. Seit diesem März liegt er auf dem Rekordtief von null Prozent, Banken bekommen EZB-Geld also zum Nulltarif. Zudem kauft die Notenbank seit März 2015 Staatsanleihen und andere Wertpapiere in gigantischem Umfang: Erst in diesem März wurde das Programm verlängert, aufgestockt und auf Unternehmenspapiere ausweitet. Nach bisherigen Plänen hat das Programm ein Volumen von 1,74 Billionen Euro.

Was bringt das?

Die Geldflut soll die Konjunktur beflügeln und so auch die zuletzt niedrige Inflation wieder nach oben treiben. Denn die Mini-Teuerung im Euroraum macht den Währungshütern Sorge. Die EZB strebt eine Inflationsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige oder gar sinkende Preise gelten als Risiko für die Konjunktur: Unternehmen und Verbraucher könnten Anschaffungen aufschieben, da sie erwarten, dass es noch billiger wird. Schlimmstenfalls entsteht eine Abwärtsspirale aus schrumpfenden Preisen und wirtschaftlicher Talfahrt - eine Deflation.

Ist die EZB mit ihren Maßnahmen erfolgreich?

Die EZB hält sich zugute, eine Deflation verhindert zu haben. Im November erreichte die Inflation im Euroraum mit 0,6 Prozent den höchsten Stand seit April 2014. Kritiker des EZB-Kurses weisen jedoch darauf hin, dass die Entwicklung der Teuerungsrate zum großen Teil mit dem Ölpreis zu tun hat. «Seit dem Jahr 2014 sanken die Ölpreise deutlich ... Aufgrund der sinkenden Rohstoffpreise ist die Gesamtinflation um fast einen Prozentpunkt gefallen», erklärte etwa Bundesbank-Präsident Jens Weidmann. Zuletzt ließ dieser dämpfende Effekt fallender Energiepreise nach. Tanken und Heizen ist also tendenziell für Verbraucher immer noch günstiger als vor Jahresfrist, aber der Abstand ist nicht mehr ganz so groß wie in den vergangenen Monaten. Weidmann warnt zugleich vor zu großen Erwartungen an die EZB: «Die Vorstellung, Notenbanken könnten mit billigem Geld die Ursachen von Finanz- und Staatsschuldenkrise, von Globalisierungsängsten oder aufkommendem Populismus bekämpfen, ist gefährlich.»

Was sind Nebenwirkungen des billigen Geldes?

Die Niedrigzinsen haben zwar Kredite für Verbraucher wie Immobiliendarlehen historisch günstig gemacht. Doch zugleich bekommen Sparer kaum noch Zinsen, wenn sie ihr Geld bei der Bank anlegen. Bei einzelnen Geldhäusern zahlen besonders vermögende Privatkunden sogar drauf, wenn sie Geld aufs Konto legen. Viele Banken erhöhen zudem Gebühren - etwa für Überweisungen, Bankkarten oder Kontoführung. Versicherer und Pensionsfonds können Gelder kaum noch mit Gewinn anlegen. Das sorgt für Druck auf Lebensversicherungen und Betriebsrenten. Und so mancher Staatschef könnte angesichts der Notfallpakete der Zentralbanken wichtige Reformen verschleppen.

Ist ein Ausstieg aus der Politik des billigen Geldes in Sicht?

Im Euroraum vorerst nicht. «Es muss uns auch bewusst sein, dass wir immer noch in einem Umfeld agieren, das von erheblicher Unsicherheit geprägt ist», sagte Draghi vor knapp drei Wochen. Nicht nur die Probleme des hoch verschuldeten Italien bleiben zunächst ungelöst, den Europäern stehen zudem harte Brexit-Verhandlungen mit den zum EU-Austritt entschlossenen Briten bevor. Und in den USA ist der Kurs des künftigen US-Präsidenten Donald Trump bisher nicht klar erkennbar. Die dortige Notenbank Fed indes machte zuletzt Hoffnung, dass sie bei ihrer Sitzung Mitte Dezember zum zweiten Mal seit der Finanzkrise 2008/2009 die Leitzinsen anheben wird.

von dpa

erstellt am 08.Dez.2016 | 10:47 Uhr