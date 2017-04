Umsatz steigt : Edeka überführt Tengelmann-Märkte in den Verbund

Nach der langwierigen Übernahmeschlacht um Kaiser's Tengelmann läuft nun die Integration der 355 Märkte in die Struktur von Edeka. «Alle übernommenen Standorte überführen wir derzeit mit hoher Schlagzahl in die Edeka-Welt», sagte Vorstandschef Markus Mosa heute in Hamburg.