Börse Frankfurt : Deutsche Aktien profitieren von guten Vorgaben aus Übersee

Mit Rückenwind von den Übersee-Börsen und steigenden Rohstoffpreisen ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag freundlich in den Handel gestartet. Gleich mehrere wichtige Indizes hatten zu Wochenbeginn an der Wall Street neue Rekordstände erreicht.