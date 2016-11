Börse in Frankfurt : Dax vor US-Wahl deutlich im Plus

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben erleichtert auf die jüngsten Entwicklungen im US-Präsidentschaftswahlkampf reagiert.

Vor dem Börsenstart veröffentlichte schwache Daten aus der deutschen Industrie hinterließen zunächst keine Spuren.

Der Dax gewann im frühen Handel 1,52 Prozent auf 10 415,36 Punkte und erholte sich damit etwas von seinen Verlusten aus der vergangenen Woche. Der MDax rückte um 1,06 Prozent auf 20 645,77 Punkte vor, und der Technologiewerte-Index TecDax stieg um 1,16 Prozent auf 1710,99 Punkte. Auch europaweit starteten die Börsen sehr freundlich: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,50 Prozent auf 2998,80 Punkte.

In den USA hat die Prüfung der neu entdeckten E-Mails von Hillary Clinton laut dem FBI keine Hinweise auf ein kriminelles Verhalten der demokratischen Präsidentschaftskandidatin ergeben. Das werde von den Investoren nun als Rückenwind für einen Wahlsieg Clintons gewertet, kommentierte Investment-Analyst Clemens Bundschuh von der LBBW.

Die neuerlichen Untersuchungen hatten Clinton zuletzt leichte Einbußen in den Umfragen beschert und den als unberechenbar geltenden republikanischen Kontrahenten Donald Trump in Umfragen besser dastehen lassen.

Im Dax waren die Anteilsscheine von Volkswagen einziger Verlierer mit minus 0,17 Prozent. Die «Bild am Sonntag» hatte über die Tochter Audi berichtet, dass diese stärker in den Abgasskandal verstrickt sei als bislang bekannt. So habe die kalifornische Umweltbehörde Carb im Sommer eine weitere illegale Softwarefunktion entdeckt, die Audi auch zur Manipulation von CO2-Werten für Diesel und Benziner in Europa verwendet haben soll.

Eon stand mit ihrer Kraftwerksbeteiligung Uniper wegen geplanter Kosteneinsparungen im Blick der Anleger. Einem Meidenbericht zufolge will der Essener Energiekonzern mehrere hundert Millionen Euro sparen. Während die Eon-Papiere im Leitindex um 1,15 Prozent stiegen, gewannen die von Uniper 0,63 Prozent hinzu.

von dpa

erstellt am 07.Nov.2016 | 10:21 Uhr