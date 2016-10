Börse in Frankfurt : Dax verliert etwas zum Wochenstart

1 von 1 Foto: Fredrik Von Erichsen 1 von 1

Am Freitag noch hatte der Leitindex mit einem kräftigen Plus geschlossen und so einen Wochengewinn von 0,85 Prozent eingeheimst.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,44 Prozent auf 21 227,96 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax sank um 0,25 Prozent auf 1771,99 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,45 Prozent auf 3011,70 Punkte nach.

erstellt am 17.Okt.2016 | 09:26 Uhr