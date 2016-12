Börse in Frankfurt : Dax verbucht imposantes Wochenplus

Anleger am deutschen Aktienmarkt haben dem Dax die gewinnträchtigste Woche des Jahres beschert. Der deutsche Leitindex knüpfte zu Wochenschluss mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent und 11 203,63 Punkten an seine imposante Entwicklung an, gleichwohl er dabei einen Gang zurückschaltete.